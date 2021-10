Vigilance orange : coup de vent attendu sur la Bretagne ce mercredi soir

Ramassez les salons de jardin, amarrez les pots de fleurs et repliez les séchoirs à linge ! Ce mercredi soir, la Bretagne va être secouée par un coup de vent. C'est le troisième épisode de l'automne.

Selon Météo Bretagne, le vent d'ouest va souffler à des vitesses de "100 et 120 km/h en bord de mer avec les vitesses les plus rapides entre la Mer d'Iroise et la côte sauvage et la côte de Léon. Dans l'intérieur du Finistère et du Morbihan, les rafales seront parfois très sensibles avec des pointes jusqu'à 100 km/h localement. De bonnes rafales devraient également concerner la Loire-Atlantique avec parfois jusqu'à 90 km/h dans l'intérieur des terres." La préfecture du Morbihan avertit d'un "vent assez fort à fort, d'Ouest à Sud-Ouest. Avec des rafales jusqu'à 95 km/h, en fin d'après-midi et jusqu'en milieu de nuit."

Vent violent et coefficients de marée élevés

Les coefficients de marée, eux sont assez élevés : 89 et 90 ce mercredi, 90 et 89 jeudi, avec, précise Météo Bretagne, "une houle de 6 à 8 mètres va déferler en Iroise. Elle devrait atteindre entre 5 et 7 mètres en entrée de Manche et sur la façade Atlantique."

Vigilance orange

Le Finistère et le Morbihan ont été placés en vigilance orange entre 16 heures et minuit ce mercredi. Météo France avait déjà placé le Finistère, le Morbihan et les Côtes d'Armor en vigilance jaune vent violent de 1 heure à 6 heures la nuit de mardi à mercredi.

Perturbations vers les Îles

La compagnie Penn-ar-Bed modifie ses horaires. Le navire de fret le Molenez n'effectue pas ce jeudi sa rotation vers Molène et Ouessant. La liaison voyageurs au départ d'Ouessant pour Molène, Le Conquet et Brest, prévue à 17 heures ce mercredi est avancée à midi. La liaison vers l'île de Sein est aussi modifiée ce mercredi et ce jeudi.

Ce mercredi, la compagnie Océane annule ses rotations entre Belle-Île et la presqu'île à 18h30 et 20h30, et avance le départ de Quiberon à 18h15. Les liaisons Quiberon-Houat-Hoëdic de l'après-midi sont avancées.