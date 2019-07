Coup de vent ce lundi soir : Pornic reporte un feu d'artifice et déplace un concert

Pornic, France

Ça arrive rarement à cette époque de l'année : un coup de vent va frapper la Bretagne avec des rafales jusqu'à 100 km/heure. Le Finistère, les Côtes-d'Armor et le Morbihan sont en vigilance jaune. Et comme nous sommes tout près, ça va souffler aussi en Loire-Atlantique et en Vendée. Même s'il n'y a pas de vigilance particulière, les rafales pourraient y atteindre les 80 km/h.

Conséquences, la ville de Pornic préfère déplacer le concert prévu initialement à l'extérieur sur la plage de la Birochère à 21h15. Il aura lieu à l'espace du Val Saint-Martin à la même heure. Le feu d'artifice qui devait suivre est quand à lui reporté à une date ultérieure.