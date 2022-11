Coup de vent : de fortes rafales mais pas de gros dégâts en Loire-Atlantique et en Vendée

Le vent a soufflé fort ce mercredi après-midi, ce mercredi soir et pendant la première partie de nuit sur nos deux départements de Loire-Atlantique et de Vendée. Il y a eu de fortes rafales mais, d'après les premiers bilans donnés par les pompiers, a priori pas de gros dégâts.

Jusqu'à 134 km/h à l'île d'Yeu

La plus grosse rafale, 134 km/h, a été enregistrée à l'île d'Yeu. 118 à la pointe de Chémoulin à de Saint-Nazaire. Les deux traversées qui étaient prévues entre l'île d'Yeu et le continent ont été annulées et les départs de ce matin pourraient aussi être modifiés.

Une vingtaine d'intervention aux Sables-d'Olonne

C'est la Vendée qui semble avoir été le plus touché. Les pompiers étaient déjà intervenus à une trentaine de reprises en début de soirée, dont une vingtaine aux Sables-d'Olonne, notamment sur le front de mer, autour du Palais de justice dont des ardoises se sont envolées.

Une centaine de foyers privés d'électricité en début de soirée

Le vent a aussi fait tomber des arbres dont un qui a été percuté par un TER entre La Roche-sur-Yon et Chantonnay. Il y a également eu des coupures de courant, essentiellement dans le secteur de Chambretaud, au nord-est de la Vendée. Enedis rappelle qu'il ne faut surtout pas toucher des fils électriques tombés et contacter le 09.726.750 puis le numéro de département, soit 85 pour la Vendée et 44 pour la Loire-Atlantique.

32 interventions en Loire-Atlantique

En Loire-Atlantique, une trentaine d'interventions pour les pompiers, là aussi, en début de soirée, un peu partout dans le département, pour des arbres et différents objets qui menaçaient de tomber mais aussi pour des maisons et des garages inondés.