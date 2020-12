Coup de vent : des traversées peut-être annulées entre l'île d'Yeu et Fromentine

C'est pas de chance à l'avant-veille de Noël. Un coup de vent est attendu ce mercredi après-midi sur les côtes de Loire-Atlantique et de Vendée., avec des rafales jusqu'à 90 kilomètres/heure. Le problème, ce n'est pas vraiment le vent, mais la houle résiduelle qu'il va générer avec potentiellement des creux de quatre à cinq mètres.

Jusqu'à quatre traversées annulées

Dans ces conditions, impossible pour la compagnie Yeu Continent d'assurer les quatre traversées qui étaient prévues l'après-midi et le soir (départs de Port Joinville à 14h30 et 15h15 et départs de Fromentine à 15h45 et 20h). Si les conditions météo sont celles qui sont prévues, ces quatre traversées seront donc annulées. La décision sera prise ce mercredi matin.

Potentiellement 400 passagers retenus sur le continent

Et pour éviter au maximum que des passagers se retrouvent coincés juste avant Noël, la compagnie a anticipé. Elle a rajouté un départ de Fromentine ce mercredi midi. Pas de quoi, ceci dit, embarquer tout le monde. Les deux bateaux qui sont prévus au départ de Fromentine ce mercredi après-midi sont plein, ce qui représente 800 personnes. Pour les fêtes, nombreux sont les îliens partis vivre sur le continent à rentrer dans leur famille.

Suffisamment de places sur les traversées du 24 décembre

Avec seulement un départ supplémentaire à midi, seulement la moitié pourra embarquer. De toute façon, la compagnie ne s'attend pas à ce que davantage de passagers puissent avancer leur départ. Les autres devront donc attendre le 24 pour pouvoir rejoindre l'île d'Yeu. Impossible en effet pour la compagnie Yeu Continent de faire partir un autre bateau après le coup de vent parce qu'à ce moment-là, la mer sera trop basse pour que les bateaux puissent passer le chenal.