Comme annoncé, le vent a bien soufflé en Alsace dans la soirée du 27 février. Jusqu'à 140 km/h sur les sommets vosgiens, et plus de 100 km/h en plaine d'Alsace. Avec des conséquences, entre autres sur la circulation des trains.

Coup de vent en Alsace : 140 km/h dans les Vosges, plus de 100 km/h en plaine

140 km/h au Grand Ballon le jeudi 27 février, même chose au Champ du Feu selon Atmo-Risk et Météo suivi Alsace lors de l'épisode venteux de la fin d'après midi. En plaine, le vent a dépassé les 100 km/h : 109 à Strasbourg, 90 à Colmar et 113 à Mulhouse.

Conséquences de ce coup de vent : des dégâts matériels. Des tuiles arrachées, des branchages sur les routes, parfois même des arbres, certains axes sont coupés ce vendredi matin. Dans le Bas-Rhin, la D10 entre Elsenheim et Marckolsheim est barrée, tout comme la D57 entre les carrefours D57/657 et D57/D214 col de la Charbonnière et la D159 vers le Haut-Koenigsbourg.

Des perturbations aussi sur les rails, après un problème électrique en gare de Strasbourg. Par ailleurs, une dizaine de foyers étaient encore privés d'électricité au lever du jour à Viller dans le Haut-Rhin. Enédis est intervenu dans la nuit à plusieurs reprises.