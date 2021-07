Coup de vent en Bretagne : record pour un mois de juillet depuis plus de 50 ans

Le vent a soufflé très fort dans la nuit de lundi à mardi sur la Bretagne en raison de la dépression Zyprian. Le vent n'avait pas soufflé aussi fort en Bretagne en juillet depuis 1969 selon Météo Bretagne.

Plus forte rafale d'un été à Brest

Son passage a engendré un fort coup de vent sur la pointe de la Bretagne avec un nouveau record mensuel enregistré à Brest avec une rafale de vent mesurée à 113,4 km/h. Le précédent record enregistré à Brest lors d'un mois de juillet était de 99,4 km/h, le 29 juillet 2019. Il s'agit même de la plus forte rafale enregistrée sur cette station de toute la saison estivale.

Au phare de Pierres Noires, au large du Finistère, une vague significative de 7,9 m de hauteur a été observée.

Plus d'une centaine d'interventions des pompiers du Finistère

Entre 20h lundi soir et 6h ce mardi matin, les pompiers du Finistère sont intervenus 101 fois pour des arbres et des fils électriques tombés sur la voie publique, à cause du vent. Principalement du côté de Brest en début de nuit puis sur l'ensemble du département.