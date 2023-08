Coup de vent en Loire-Atlantique et Vendée : appel à la prudence sur le littoral

Attention au coup de vent couplé aux grandes marées et à une forte houle ce mercredi sur notre littoral de Loire-Atlantique et de Vendée ! Avec du vent qui va souffler à 50 kilomètres/heure et même des rafales à plus de 90 prévues sur la côte plus des vagues dépassant les 3 mètres. D'où l'appel à la prudence lancé par le président de la station SNSM de Pornichet.

ⓘ Publicité

"Restez manger des crêpes sur la plage"

Parce que, ces derniers jours, les sauveteurs en mer ont déjà multiplié les interventions, de Mesquerà l'estuaire de la Loire, alors que les conditions météo n'étaient pas aussi mauvaises, explique Thierry Caudal. "Effectivement, on a eu de très, très nombreuses interventions à faire sur la voile légère, sur des catamarans, sur du kite surf, sur du windsurf. Et puis des gens qui ne maîtrisent pas forcément ces conditions-là. Attention si vous embarquez avec de jeunes enfants. On a récupéré des jeunes enfants qui étaient un peu paniqués*. Et puis, même avec une combinaison, il fait froid. Les gens se retrouvent rapidement en hypothermie. Donc attention aux conditions de mer. Vraiment. Restez manger des crêpes sur la plage, le spectacle, vous pourrez le voir de la terre."*

"Le vent peut monter très rapidement"

Pour ceux qui décideraient de prendre la mer, voici ses conseils : **"**Avant de partir, prendre vraiment les conditions météo et être attentif à ce que les conditions météo peuvent varier. En l'espace de 20 minutes, une demi-heure, ça peut monter. Le vent peut monter rapidement. Et puis connaissez vos limites. Vous ne connaissez pas forcément votre bateau, le matériel à bord. Et puis, c'est aussi aux professionnels de la location de faire attention à faire sortir les bateaux, à donner les bons conseils. Mais je pense qu'ils vont le faire avec les conditions qui sont prévues".

Si vous avez besoin de joindre les secours en mer, depuis un téléphone portable, c'est le 196 et depuis une radio à bord d'un bateau, c'est le canal 16 de la VHF.

Les traversées pour l'île d'Yeux annulées

Par précaution, la compagnie vendéenne qui effectue la traversée entre le continent et l'île d'Yeu a décidé d'annuler 41 traversées prévues ce mercredi et ce jeudi, aussi bien depuis Fromentine que depuis Saint-Gilles-Croix-de-Vie.