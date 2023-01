Coup de vent en Normandie : le trafic ferroviaire fortement perturbé ce lundi matin

La matinée s'annonce compliquée pour les usagers du train en Normandie. Ce dimanche soir, la SNCF indique à France Bleu que de nombreuses lignes seront tout simplement suspendues demain matin sur les lignes normandes ce lundi en raison de l'alerte orange annoncée par Météo-France.

Des vent violents sont annoncés sur les côtes du Calvados, de la Manche et de la Seine Maritime placés en vigilance orange toute la nuit et ce lundi matin, avec des rafales jusqu'à 140km/h sur toute la façade ouest du Cotentin. La SNCF, par mesure de sécurité, décide donc d'interrompre la circulation sur les axes Cherbourg-Caen-Evreux, Le Havre-Rouen, Caen-Rouen, Caen-Le Mans, Caen-Rennes, Granville-Dreux, Fecamp-Le Havre-Rolleville. C'est donc une bonne partie du trafic voyageur, notamment la desserte de Cherbourg à Paris via Caen, qui sera impactée.

La circulation sera rouverte après le passage de trains reconnaisseurs à partir de 9h30.

Selon Météo France, la dépression va "circuler le long des côtes de la Manche dans la nuit de dimanche à lundi et lundi matin". "La localisation et l'intensité des plus fortes rafales reste encore à affiner", ajoute l'organisme. La vigilance orange pourrait au moins s'étendre jusqu'en début d'après-midi ce lundi 16 janvier, avec des rafales à 100km/h dans les terres et jusqu'à 120km/h sur le littoral normand.