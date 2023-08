Coup de vent et forte houle en Bretagne : ce à quoi on ne pense pas toujours

En cette journée de coup de vent, les autorités et les secouristes déconseillent évidemment la pratique des sports nautiques comme le wing-foil, la planche à voile, le kite-surf : "On prend, on range, pas la peine de donner le bâton pour se faire battre", commente le président finistérien de la SNSM, Frédéric Damlaincourt.

La région Bretagne est en vigilance jaune pour le vent, et pour le risque de vagues-submersion sur sa façade ouest, de Bréhat à Quiberon. Météo France n'exclut pas d'aller plus loin : "Compte tenu du contexte estival (touristes, activités humaines) un passage en vigilance orange ne peut pas être totalement exclu, notamment pour la partie côtière du nord Finistère à la côte ouest du département de la Manche."

Alban Simon, porte-parole de la préfecture maritime de l'Atlantique, rappelle aussi que la pêche à pied est une activité exposée : c'est tentant avec les coefficients qui commencent à grimper (plus de 90 ce mercredi), mais les pêcheurs "peuvent se retrouver isolés dans des conditions météo dangereuses".

La 51e vague peut monter beaucoup plus haut que les autres

Et aller juste regarder le spectacle des vagues ? "Il ne faut pas aller les voir de trop près", rappelle Frédéric Damlaincourt. "Il ne faut pas oublier que si la mer monte et descend notamment pendant les périodes de forts courants, on a des variations dans l'amplitude de hauteur des vagues qui est assez importante. Il doit y avoir peut-être 50 vagues qui vont monter à tel niveau, mais la 51ᵉ et la 52ᵉ vont monter beaucoup plus haut et c'est comme ça que les gens se font embarquer par la mer. Il faut vraiment garder ses distances avec la mer, rentrer dans cette configuration de grosse houle avec des déferlantes du vent."

Car la houle va être forte, ce mercredi, rappelle Météo Bretagne. "Des creux de 4 à 6 mètres sont à prévoir au large et de 6 à 7 mètres en entrée de Manche et en Mer d'Iroise."