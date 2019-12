Selon Météo-Bretagne, la tempête Fabien devrait balayer la Loire-Atlantique et la Vendée ce week-end. Des rafales de vent comprises entre 100 et 130 kilomètres par heure sont prévues.

Coup de vent et forte houle attendus ce week-end en Loire-Atlantique et en Vendée

Nantes, France

Une nouvelle dépression s’apprête à balayer la Loire-Atlantique et la Vendée ce week-end. Il s'agit de la tempête Fabien. De fortes précipitations sont annoncées d'ici dimanche matin. "Il pourrait localement tomber entre 20 et 40 mm de pluie, des pluies orageuses" selon Steven Tual, météorologue à Météo Bretagne. Un coup de vent est également prévu dans la nuit de samedi à dimanche avec des rafales pouvant atteindre 100 km par heure dans les terres. "Jusqu'à 120 km par heure sur le littoral et même 130 sur certaines îles vendéennes" prévient Steven Tual.

La plus forte houle de l'année

Selon Météo-Bretagne, la mer devrait être déchaînée avec des creux de cinq à huit mètres sur la côte et de dix à douze mètres en mer. "C'est la plus forte houle de l'année" reconnaît Steven Tual. "Par chance, les coefficients de marée sont plutôt faibles, du coup, le risque de submersion est peu élevé" conclut-il.

Des animations annulées et des parcs fermés

En prévision du passage de cette tempête, la commune de Noirmoutier a décidé d’annuler ce samedi toutes ses animations de Noël. La patinoire sera donc fermée. A Nantes, les parcs, les jardins et les squares resteront fermés au moins jusqu'à dimanche matin.