Coup de vent : vigilance orange en Bretagne pour vagues-submersion dans l'après-midi

Météo France a activé pour ce mercredi 2 août à 16 heures la vigilance orange vagues-submersion sur l'ouest et une partie des côtes nord de la Bretagne.

"Les départements de la Manche (façade ouest), de l'Ille-et-Vilaine, des Côtes d'Armor (moitié ouest) et du Finistère sont particulièrement concernés et placés en vigilance vagues-submersion de niveau orange autour de la marée haute de mercredi soir", détaille Météo France. "Dans un contexte de forts coefficients de marée (coefficient 98 pour la marée haute de mercredi soir), les plus forts déferlements pourront localement provoquer des franchissements de paquets de mer, ainsi que des submersions sur les zones basses ou vulnérables du littoral."

Le vent va souffler fort ce mercredi sur la Bretagne. Les rafales devraient atteindre 90-100 km/h sur les côtes selon Météo France et même "localement 110 sur les caps exposés", annoncent les autorités. La situation devrait se calmer en fin de journée.

Le sémaphore de Belle-Île-en-Mer dans le Morbihan a déjà enregistré une rafale de vent à 87 km/h à 6 heures ce matin.

Les liaisons vers les îles bretonnes sont fortement perturbées aujourd'hui. Il y a déjà des annulations pour les rotations opérées par la compagnie Penn ar Bed (Sein, Molène, Ouessant de Brest, du Conquet ou d'Audierne) ou la Compagnie océane (Groix, Belle Île, Houat, Hoëdic, de Quiberon ou de Lorient).

Des débordements sont à prévoir également près des rivières. C'est le cas notamment à Landerneau ou l'Elorn pourrait sortir de son lit ce soir, demain et vendredi, à cause des forts coefficients de marée, de la pluie et du vent.

La mairie demande à chacun de prendre les mesures nécessaires pour minimiser les risques liés aux inondations. Il est recommandé de ne pas stationner les véhicules près des berges. Le phénomène est habituel également sur les bords du Steir (Quimper), du Léguer (Lannion), de la Laïta (Quimperlé).