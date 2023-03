Coups de vents attendus : la ville de Nancy ferme ses parcs et jardins ce mardi

Après les violents orages qui se sont abattus hier en Meurthe-et-Moselle, la ville de Nancy avait déjà fermé ses parcs et jardins. Ils ont rouvert ce matin dès 6h00 après un contrôle des agents de la ville des arbres et des bâtis pour prévenir tout risque de chutes mais un nouvel épisode venteux est attendu aujourd'hui de la mi-journée jusqu'à 17h. Des rafales de vents de 80 km/h ou plus pourraient souffler. Par mesure de précaution, la ville a décidé de fermer à nouveau ses parcs et jardins à partir de 11h30. Ils rouvriront demain mercredi matin au fur et à mesure, après un contrôle des arbres et des bâtis.

ⓘ Publicité