Coupures d'électricité, trains en retard, routes coupées : en Sarthe, la tempête Bella fait des petits dégâts

Le passage de la tempête Bella a secoué la Sarthe avec des vents pouvant aller jusqu'à 90 km/h, dimanche 27 décembre 2020. Pompiers et gendarmes sont intervenus sur des incidents mineurs. Il n'y a pas eu de blessé. Certains trains ont dû circuler à vitesse réduite.

La tempête Bella n'a fait que quelques dégâts mineurs en Sarthe, ce dimanche. Au plus fort de son passage, vers 12h, 1200 foyers étaient privés d'électricité. Ils ne sont plus que 80, à 17h30. Le gestionnaire de réseau Enedis assure que ses équipes sont sur le terrain pour rétablir au plus vite les connexions.

Des arbres et des câbles électriques tombés sur les routes

Ces coupures d'électricités ont été causées par des chutes de poteau électrique ou d'arbres sur les lignes à haute tension. Le vent a soufflé jusqu'à 90 km/h. Les gendarmes sont intervenus une vingtaine de fois pour dégager des routes coupées. La majorité des interventions ont eu lieu dans la matinée.

Idem pour les pompiers qui sont sortis treize fois pour du "secours courant" : des dégâts sur les toitures, des locaux inondés et pour sécuriser des zones où des arbres ou des fils électriques étaient tombés sur la route.

Enedis rappelle qu'il ne faut surtout pas toucher les fils électriques tombés sur la route, même pour les dégager. Il faut appeler le numéro d'urgence du gestionnaire au 09 72 67 50 72.

Du retard sur les rails

Sur les rails, le trafic SNCF a été légèrement impacté, en Sarthe. Les trains circulaient à vitesse réduite sur les axe Nantes-Angers-Sablé-Le Mans et Alençon-Le Mans-Château du Loir, ce qui a entraîné des retards. Tout est rentré dans l'ordre entre 14h et 16h.