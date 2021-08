Creuse : juillet a été arrosé !

L'été a décidément du mal à s'installer en Creuse. Ce mois de juillet, on a plus sorti les parapluies que les lunettes de soleil, et la petite laine qui va avec. Données de Météo France à l'appui.

Ce mois de juillet en Creuse a été franchement humide ! Faut-il rappeler les orages, les trombes d'eau et autres averses qui nous ont valu des annulations de concerts à Fursac les pieds dans l'eau, des annulations de feux d'artifices du 14 juillet, des dégâts dans les ruchers ou encore des retards dans les cultures et les moissons ? Tout cela convertit en chiffres donne un bilan éloquent : "53% de précipitations en plus par rapport à ce qui tombe normalement en juillet" précise Olivier Mandeix, technicien à Météo France Limoges.

"En général, il pleut une dizaine de jours à peine dans un mois de juillet, là on est entre 15 et 20 jours de pluie" note encore le technicien. Une impression d'été pourri accentuée par nos références insiste-t-il, puisqu'au "niveau des quantités, on a l'impression qu'il a plu énormément -ce qui n'est pas démenti par les chiffres- mais cette impression est renforcée par les cinq ou six dernières années où les mois de juillet ont été particulièrement secs. Pourtant, si on remonte à 2014, il avait plus plu en Creuse que cette année. Idem pour 2001 et 2000, donc on est loin des records".

Il n'empêche... de l'eau, de l'eau, rien que de l'eau, et la fraîcheur qui va avec a fait chuter la moyenne des températures. "Un degré en moins que la normale en juillet, relève Météo France. Et avec le fameux "ressenti" cette "impression de fraîcheur plus présente que les données chiffrées".