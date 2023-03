Creuse : la neige surprise provoque quelques accidents

Elle n'est pas inhabituelle au mois de février, mais elle n'était pas annoncée : la neige est tombée en Creuse dans la nuit du mardi 28 février au mercredi 1er mars. Sur l'ensemble du département, c'est environ un centimètre qui recouvre les routes et qui rend la circulation délicate.

Vers 1 heure du matin, un poids-lourd a dérapé sur la nationale 145, à hauteur de Saint-Vaury, en direction de Guéret. Il a fini sa course en portefeuille. Le chauffeur n'est pas blessé, en revanche la circulation est restée coupée sur la voie de droite jusqu'à 8h du matin.

Les agents de la DIRCO étaient mobilisés dès 23h, ils ont mené des opérations de salages à 5h30 ce mercredi matin.

Au lever du jour, une voiture a glissé dans un fossé à la sortie de Sardent, en direction de Guéret, dans les virages du village de La Chaminade. Les services du départements mènent des opérations pour traiter les routes, c'est délicat dans le sud creusois, autour d'Aubusson, Felletin et La Courtine, ainsi qu'autour de Chénérailles, entre Guéret et Pontarion et sur la D940 en direction de l'Indre.

En plus de la neige, il y a des plaques de verglas localisées et des gelées blanches.