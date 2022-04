Creuse : la tempête Diego prive plus de 1 000 foyers d'électricité

La tempête Diego a soufflé sur la Creuse ce vendredi soir et laissé des traces. Près de 1 000 foyers ont passé la nuit sans électricité. Enedis a constaté de nombreux dégâts sur le réseau : de nombreux arbres sont tombés, arrachant par endroit des câbles. Tout le département a été touché mais la commune de Bosmoreau-les-Mines a été la plus impactée.

"Des vents violents, avec des rafales allant jusqu’à 100 km/h ont provoqué hier après-midi, de nombreuses chutes d’arbres et de branchages sur les routes et sur le réseau électrique générant des coupures d’origine électrique", détaille Enedis dans un communiqué. "Au plus fort des vents, 9 000 foyers ont été privés d’électricité", ajoute Enedis en Limousin, qui s'occupe de la Creuse mais aussi de la Corrèze et de la Haute-Vienne.

Le courant remis, au plus tard, ce soir

Enedis a déployé sur le terrain près d'un millier d'agents, des équipes réparties sur toute la région Nouvelle-Aquitaine. Des renforts sont également arrivés dans la nuit depuis la région lyonnaise.

L'opérateur espère profiter de l'accalmie, la vigilance jaune au vent violent a été levée dans la Creuse ce matin, pour rétablir le courant d'ici ce soir. Un numéro d'urgence a été mis en place pour les creusois : 09 726 750 23.