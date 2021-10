Creuse : un dimanche perturbé par des rafales de vent

Soyez prudents si vous devez prendre la route ce dimanche 3 octobre. La Creuse est placée en vigilance jaune vent violent. Des rafales allant jusqu'à 75 km/h sont attendues et les gendarmes signalent plusieurs obstacles sur les routes comme par exemple des arbres, des branches, et des poteaux électriques dans plusieurs secteurs comme par exemple à Lafat, Noth, et Soumans. Les services du département et les communes sont mobilisés pour dégager au mieux et au plus vite les axes concernés.

Le championnat de France de paddle écourté

De plus, la compétition qui devait se tenir au lac de Vassivière dans le cadre du championnat de France de paddle ce dimanche a été annulée à cause de cette météo agitée. Les organisateurs l'ont annoncé en fin de matinée en direct sur France Bleu Creuse. Cette manifestation avait commencé la veille. Une partie a donc pu se tenir. La vigilance jaune devrait être levée en début d'après-midi.