Creusois et touristes profitent du soleil au bord de l'eau à Châtelus-Malvaleix

Soleil et températures qui montent signifient le retour des badauds autour du plan d'eau de Roussille à Châtelus-Malvaleix (Creuse). Une bonne nouvelle pour les locaux comme les touristes, sans oublier le gérant du bar de la plage après les mois de confinement et de grisaille.

Le mercure commence -enfin ! diront certains- à monter en Creuse. Un beau temps d'été déjà ce mardi 7 juillet, qui va continuer tout au long de la semaine avec des températures jusqu'à 30 degrés. Les terres creusoises inondées de soleil donnent des envies de plage : plutôt que le lac de Vassivière ou le l'étang de Courtilles, certains ont préféré profiter du plan d'eau de la Roussille à Chatelus-Malvaleix.

Des habitants qui respirent

Sur une table de huit, Amélia s'assoit avec une amie et leurs enfants. "On a un peu peur, mais ça fait du bien" : le coronavirus "parasite" encore certains esprits, comme celui d'Amélia, mais les quelques bulles d'eau gazeuse lancent la conversation sur le programme du jour : déjeuner en terrasse, puis baignade pour la plus grande joie des petits, heureux de sortir de plusieurs mois à la maison.

De quoi faire sourire aussi Jérôme, le gérant du bar de la plage. Ouvert depuis début juin, les premiers weekends maussades déconfinés ne l'ont pas aidé : "Là ça fait plaisir, on voit que le monde arrive."

On propose des animations pour attirer du monde. Il faut revenir maintenant !

Un peu plus loin, Camille tend un paquet de chips à ces deux petits, Hugo et Mila. "Nous on a sorti les trottinettes, on va faire le tour du plan d'eau et puis improviser, puisqu'on ne peut pas partir !"

Des touristes conquis

Autour du plan d'eau on croise aussi quelques touristes, notamment des franciliens comme Odile et Bruno. Leur fille va s'installer en Creuse avec mari et enfants, eux sont là pour repérer les lieux : "Nous sommes très agréablement surpris ! Nous avons visiter le parc au loup, puis nous avons découvert la Roussille."

C'est très beau, c'est vert, c'est bien aménagé pour les enfants. Le coin est magnifique.

Eux ont loué un gîte à Ladapeyre. Justine et Saskia, elles, sont retournées dans une maison familiale pour fuir la pollution parisienne. "Ça nous fait du bien l'air d'ici, ça nous change : après le tour du lac, on va faire quelques courses, monter à cheval et profiter de la piscine dans l'après-midi puisqu'on a le soleil !".

La Creuse une destination de choix pour cet été ? En tous cas, pour profiter de la Creuse mais aussi les autres départements de la Nouvelle-Aquitaine, le Conseil Régional met en place des chèques vacances pour les foyers modestes. 30.000 "chèques solidarité tourisme" sont disponibles : vous pouvez vous inscrire jusqu'au 15 juillet sur ce site.