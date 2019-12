Crue de la Durance : la déviation de Caumont-sur-Durance coupée entre Bonpas et la RD973

Caumont-sur-Durance, France

Le vigilance orange aux inondations est maintenue en Vaucluse ce samedi 21 décembre. A cause des intempéries, les pompiers vauclusiens sont intervenus hier soir, vendredi 20 décembre, à Bédarrides. L'équipe spécialisée en eau vive a mis en sécurité deux personnes coincées sur le toit de leur véhicule, vers 20 heures 45, sur la RD52 le long de l'Ouvèze. A Perne-les-Fontaines, deux personnes ont été évacuées à cause des inondations, elles ont été relogées par la mairie vers 23 heures.

Voies fermées à la circulation en Vaucluse

Plusieurs routes restent coupées ce matin. La route départementale 900 à Caumont-sur-Durance. Elle est fermée à la circulation entre Bonpas et la RD973 suite à la crue de la Durance. Des chaussées sont en partie inondées entre Althen-des-Paluds et Velleron car la Nesque est sortie de son lit. Il s'agit de la RD31, route de Velleron entre les giratoires de la RD38 et de la RD 28, et de la RD 38 entre la RD 31 et la RD 16, portion longée par la Nesque.

Le Rhône en cours de crue : 5 mètres attendus

Le Coulon-Calavon lui reste en vigilance orange aux crues. La rivière a atteint 3 mètres 47 de hauteur au niveau d'Apt hier après midi, mais le niveau de l'eau baisse en ce moment. De même pour la Durance de Sisteron à Cadarache. La crue est en cours pour la Durance de Cadarache à Avignon et le pic est attendu dans la matinée concernant le Rhône d'Avignon à la mer. Le fleuve doit atteindre 5 mètres. Conséquence, les véhicules du parking des Allées de l'Oulle ont été évacués sur le parking de l'île Piot, les propriétaires peuvent se rapprocher de la police municipale. La circulation a été basculée sur une voie côté remparts.