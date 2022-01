Crue de la Garonne surestimée : Vigicrues reconnaît "une erreur humaine" doublée d'un "bug informatique"

Le pic de crue de la Garonne atteint ce jeudi matin à La Réole 8m40, bien en-dessous des premières prévisions de Vigicrues, qui prévoyait 10m60. Une estimation qui a provoqué la panique chez certains habitants et la colère d'élus du Sud-Gironde. A l'instar du maire du village de Barie, Bruno Marty, le maire de La Réole a ainsi déploré "l'incompétence" de Vigicrues.

"On comprend tout à fait cette colère des élus et on en est désolé" (DREAL / Vigicrues)

"Nous avons donné une fourchette de 10m à 10m60, on comprend que cela ait pu beaucoup inquiéter les élus, reconnaît Pierre-Paul Gabrielli, responsable des risques naturels et hydrauliques au sein de la DREAL Nouvelle-Aquitaine, dont dépend le service Vigicrues. En fait, il s'agissait d'une erreur de calcul et quand on a voulu rectifier le bulletin Vigicrues sur Internet, il y a eu un souci technique qui a retardé la correction de la donnée"

"Une erreur humaine et un bug informatique"

La prévision erronée du pic de crue est due, selon la DREAL, à "une erreur humaine, une erreur de saisie de donnée, qui a été suivie d'un bug informatique". "Nos prévisionnistes sont sur le pont depuis plusieurs jours, il y a eu beaucoup de crues sur le bassin de l'Adour, c'est vraisemblablement un peu de fatigue qui a généré cette erreur humaine", explique Pierre-Paul Gabrielli, qui estime que Vigicrues a joué de "malchance".

Du côté des élus du Sud-Gironde, l'explication ne semble guère convaincante dans la mesure où "ce raté" s'ajoute à l'épisode de la crue de février 2021 lorsque Vigicrues avait été très critiquée pour son manque "d'anticipation" du pic atteint à 9m80.

"Vigicrues était incapable au mois de février de prévenir la population et de faire des prévisions justes, ils n'avaient pas anticipé ce qui s'est passé, là, Vigicrue nous annonce deux mètres de plus que ce qui s'est réellement passé, on est vraiment sur ce que j'appelle de l'incompétence", regrette Bruno Marty, le maire de La Réole.

"C'est vraiment de la malchance parce que, c'est vrai, on a enchaîné deux difficultés sur la même station de La Réole en l'espace d'un an" (DREAL / Vigicrues)

Le maire de La Réole lui demande à être associé aux services Vigicrues de la DREAL avant que ne soient publiées "des prévisions irréalistes". L'élu rappelle que "ce sont les communes qui doivent gérer leurs habitants. La dernière crue a laissé des stigmates très importants et annoncer un mètre de plus que le pic de février 2021, vous imaginez le vent de panique qu'il y a eu."

