Crue du Chassezac : quatre personnes surprises par la montée des eaux

Il pleut des trombes d'eau sur les Cévennes ardéchoises depuis jeudi soir. L'Ardèche fait partie des départements du Massif central placé en vigilance orange par Météo France. Et la partie amont de l'Ardèche, de la Baume et du Chassezac a été placée en vigilance jaune crues dès jeudi après-midi. Ça n'a pas empêché plusieurs personnes de se retrouver en difficulté à cause de la brutale montée des eaux du Chassezac aux Assions.

Une tente immergée pendant la nuit

Trois jeunes s'étaient installés jeudi soir au bord de la rivière pour y passer la nuit. Au petit matin, celui qui dormait dans sa voiture découvre la tente où dormait son couple d'amis immergée. Il s'inquiète, alerte les pompiers qui entament des recherches avec une embarcation. Et ils retrouvent le jeune couple en sécurité un peu plus loin. Quand l'eau est montée, les deux jeunes ont eu le temps de s'éloigner et de s'installer sur une aire gravillonnée.

Sur la même commune, un grand-père et sa petite fille se sont eux retrouvés coincés à cause d'une route inondée. L'homme avait installé son fourgon aménagé au bord du Chassezac. Et ce matin, il a aussi appelé les pompiers car il ne pouvait plus repartir.

Personne n'a été blessé donc et c'est une chance. Les pompiers rappellent qu'il ne faut pas s'installer au bord des cours d'eau du Sud Ardèche jusqu'à nouvel ordre. Si on n'atteint pas les hauteurs d'eau des crues majeures de ces rivières, le phénomène est rare en cette saison et ces débordements sont suffisants pour présenter un danger.