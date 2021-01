L'Alsace toujours en alerte orange crue ce vendredi 29 janvier. Le Rhin a déjà commencé à sortir de son lit et la montée des eaux doit atteindre son pic demain. En conséquence la circulation fluviale est interrompue entre Bâle et l'écluse de Kembs et de Vogelgrun.

Crue du Rhin : la navigation interrompue entre Bâle et l'écluse de Kembs et de Vogelgrun

Les eaux du Rhin ont déjà envahi les champs ce vendredi 29 janvier. Le fleuve est en alerte orange crue et son niveau va continuer à monter pour un pic attendu demain. Par précaution, la circulation fluviale a donc été interrompue entre Bâle et l'écluse de Kembs et de Volgelgrun.

Les accès aux îles du Rhin, susceptibles d’être inondées, ont été fermés par les voies navigables de France. Jusqu'à 3300 mètres cubes par seconde sont attendus à la station de Bâle-Rheinhalle. 3700 pour celle de Kehl-Kronenhof.

La montée du Rhin a également interrompu les bacs rhénans de Drusus (Drusenheim - Greffern) et Rhénanus (Rhinau - Kappel-Graffenhausen ) pour une durée indéterminée. Des déviations sont possibles sur la rive française par les RD468, RD29 et RD2 via Herrlisheim et Offendorf et L87 depuis la rive allemande et également les RD20 et RD426 (barrage de Gerstheim) et L100 rive Allemande.

Possible mise en eau du polder d’Erstein

Pour absorber la crue, le polder d'Erstein pourrait ouvrir ses vannes si les conditions ne s'améliorent pas. Cet énorme bassin est capable de stocker jusqu'à 7,8 millions mètres cubes d'eau. Il permet d'épargner les zones urbaines. Les autorités appellent la population à la plus grande prudence, surtout à côté des berges du fleuve.