Crue du Rhône : prudence à Beaucaire

Le département du Gard est en vigilance jaune aux crues, ce jeudi. A Beaucaire, près d'Arles, la municipalité a donc décidé dès hier soir de fermer les portes de la banquette. Elle demande aussi aux habitants de déplacer leurs voitures garées au Champ de Foires et sur le parking des Arènes. "Malgré le beau temps ici, la crue du Rhône se poursuit actuellement et dans les prochaines heures à cause des pluies importantes en amont et de la fonte des neiges. Soyez prudents et ne laissez pas votre véhicule stationné aux abords du Rhône à Beaucaire", indique le maire Julien Sanchez.

