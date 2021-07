La navigation est interrompue sur le Rhin, le fleuve est en crue

La navigation est interrompue sur le Rhin depuis mardi 13 juillet 22h en Allemagne entre Germersheim et Iffezheim et en France toutes les écluses sont fermées entre Gertsheim et Kembs. Tous les bacs sont à l'arrêt.

Une deuxième vague redoutée

"On est sur des niveaux très élevés, plus de 3000m3 par seconde", explique Dominique Rosier responsable du service navigation au Caring, le centre d'alerte rhénan et d'information nautique de Gambsheim.

Une deuxième vague est redoutée pour jeudi 15 juillet. Cette crue est exceptionnelle pour un mois de juillet. Habituellement c'est plutôt en janvier et juin.