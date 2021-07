Crues dans la Marne et les Ardennes : le point sur la situation ce vendredi

Alors que la Marne et les Ardennes sont toujours en vigilance orange crues ce vendredi 16 juillet, la préfecture des Ardennes prévient que le pic de crue n'est pas encore atteint. Dans un point de situation à 11 h, elle précise qu'une cinquantaine de sapeurs pompiers sont mobilisés dans le département. Les difficultés se concentrent sur le bassin de la Chiers, puisque "80% du territoire de la commune de la Ferté-sur-Chiers est touché par la crue".

La préfecture précise que cette forte montée des eaux sur les tronçons de la Chiers et de l'Aisne est "très importante et atypique pour la saison" puisque certains niveaux d'eau sont comparables à ceux observés en 1995. La montée des eaux se poursuit donc également dans le bassin de l'Aisne et celui de la Meuse : à Sedan, une montée des eaux est probable sur la zone de la prairie précise la préfecture des Ardennes. Au total, 21 routes départementales sont fermées à la circulation ce vendredi, principalement dans le Sedanais et le Sud-Ardennes.

Dans la Marne, des communes privés d'eau potable dans le secteur de Dormans

Dans la Marne, la situation est plus calme ce vendredi. Jeudi, les sapeurs pompiers du département ont surtout été mobilisés à l'ouest de Reims sur le bassin de l'Ardre et dans les secteurs de Fismes et de Saint-Ménéhould. Notamment à Vienne-le-Château où plusieurs mises à l'abri ont été réalisées.

Ce vendredi, la préfecture a pris un arrêté pour interdire la consommation d'eau dans 11 communes du secteur de Dormans. Avec les intempéries, l'eau du robinet est en effet impropre à la consommation à Aougny, Brouillet, Cuisles, Jonquery, Lagery, Lhéry, Olizy, Passy-Grigny, Saint-Gemme, Champvoisy et Verneuil. A Verneuil, commune de 840 habitants, des packs d'eau ont été distribués ce vendredi à la population en attendant un retour à la normale de Suez.