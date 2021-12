Crues de l'Adour et des Gaves réunis : le point sur la situation dans les Landes

Les pluies intenses de ces dernières heures et de ces derniers jours continuent de faire monter le niveau des cours d'eau dans les Landes, où l'Adour et les Gaves réunis restent placés ce vendredi 10 décembre en vigilance orange crues. La situation est préoccupante en particulier dans le secteur de Peyrehorade, où la mairie a décidé ce vendredi matin d'ouvrir une cellule de crise en raison de la montée préoccupante des Gaves réunis. Des évacuations de population ne sont pas exclues à Peyrehorade.

Vigicrues prévoit jusqu'à 5.50 mètres à Peyrehorade

Selon Vigicrues, le service d'information sur le risque de crues, le niveau des Gaves réunis, qui est mesuré à 4.50 mètres ce vendredi matin à 10h30, va continuer à monter tout au long de la journée, pour atteindre de 5.30 à 5.50 mètres au cours de l'après-midi. Il s'agit, précise Vigicrues, d'un "évènement proche de celui de décembre 2019". A l'époque, en 2019, des habitants avaient dû être évacués face à la montée des eaux.

La crue de l'Adour se décale plus en aval

L'Adour est également placé en vigilance orange crues dans le Gers et les Landes, jusqu'à Onard, près du lieu de confluence avec la Midouze. Selon Vigicrues, le pic de crue est attendu samedi à Aire-sur-l'Adour, avec des niveaux se situant entre 2.95 m et 3.25 m. A Grenade-sur-l'Adour, le pic de crue, entre 3.45m et 4 mètres, est prévu dans la nuit de samedi à dimanche. La crue devrait ensuite se décaler plus en aval, dans le secteur de Dax, qui reste placé pour l'instant en vigilance jaune.