Crues en Allemagne : l'Ortenau envoie des renforts

Alors que la situation est dramatique suite aux inondations et aux crues dans l'ouest de l'Allemagne, la Croix Rouge et les pompiers de l'Ortenau, le canton allemand situé à la frontière avec Strasbourg, envoient des renforts vers le secteur.

Une trentaine de pompiers et de membres de la Croix Rouge et de l'ordre de Malte sont partis de Kehl, à la frontière avec Strasbourg le jeudi 15 juillet en direction de la Rhénanie Palatinat pour prêter main forte aux secours alors que la situation reste dramatique dans l'ouest de l'Allemagne. Des crues et des inondations ont fait des dizaines de morts. Des centaines de personnes sont portées disparues.

15 véhicules sont partis de Fribourg vers les zones sinistrées

Les secours de l'Ortenau envoient six ambulances et un véhicule de lutte contre les inondations dans le secteur de Ahrweiler. Sur place, leur rôle sera double : lutter contre les inondations et soutenir la population. En tout une quinzaine de véhicules sont partis de Fribourg, avec des pompiers et des secouristes de cinq cantons.