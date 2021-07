Intempéries: au moins 108 morts en Europe, de nombreux disparus après un glissement de terrain près de Cologne

Les fortes crues en Allemagne ont causé un glissement de terrain, rapportent ce vendredi matin les autorités locales. Il y a de nombreux disparus et plusieurs morts. Les pluies diluviennes et les crues ont causé la mort d'au moins 108 personnes en Europe ces derniers jours.

Le bilan des crues et inondations qui frappent plusieurs pays d'Europe, principalement l'Allemagne et la Belgique, est monté à 108 morts, ont annoncé ce vendredi matin les autorités.

L'Allemagne compte de nouveaux disparus et plusieurs décès, après un glissement de terrain lié aux crues qui touchent le pays. Le glissement de terrain a emporté ce vendredi matin des maisons dans une localité non loin de Cologne, rapportent les autorités locales. Les images de la zone sinistrée diffusées par les autorités montrent un vaste cratère dans lequel se déversaient des masses de terre, d'eau brune et de débris.

Sur la commune de Erftstadt-Blessem, "les maisons ont été largement emportées par les eaux et certaines se sont effondrées. Plusieurs personnes sont portées disparues", selon un tweet de la communauté de communes de Cologne. Une porte-parole a précisé à l'Agence France Presse que plusieurs décès étaient "confirmés".

"Des appels d'urgence arrivent des maisons, mais les secours ne sont souvent pas possibles", expliquaient encore les autorités à propos de cette zone située à moins de 40 kilomètres de Cologne.

Les inondations ont causé 108 morts en Europe

Cet événement va encore alourdir le bilan des victimes dans cette région de Rhénanie du Nord-Westphalie, la plus touchée par les intempéries meurtrières, avec celle voisine de Rhénanie-Palatinat. Le nombre de personnes décédées en Allemagne est pour l'instant chiffré à au moins 93, mais les secours continuent à rechercher de nombreuses personnes portées disparues. De nombreux accès bloqués compliquent les opérations.

La Belgique et le Luxembourg sont également très affectés par les intempéries. Au moins douze personnes ont été retrouvées mortes en Belgique. Le niveau de la Meuse est monté très haut à Liège, dans l'est du pays, les milliers d'habitants des quartiers qui bordent le fleuve ont dû quitter leur logement quand c'était possible. Les autorités locales évoquent "une situation de crise exceptionnelle".