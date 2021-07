Crues : la Marne et les Ardennes en vigilance orange, des évacuations dans la Marne

La Marne et les Ardennes ont été placés en vigilance orange aux crues par Météo France ce jeudi 15 juillet. Avec les fortes précipitations encore attendues, les préfectures alertent sur le risque de débordements. Dans la Marne, des évacuations ont eu lieu.

Des routes inondées dans la Marne et les Ardennes.

Les Ardennes et la Marne ont été placés en vigilance orange aux crues par Météo France ce jeudi 15 juillet, car les fortes précipitations attendues encore ce jeudi pourraient faire déborder plusieurs cours d'eau dans les deux départements. Il pleut sans discontinuer quasiment depuis mardi, et les cours d'eau sont gonflés. La préfecture de la Marne appelle à la prudence ce jeudi : "des débordements importants pourraient survenir dans les 48 h, le préfet engage chacun à être vigilant".

Des évacuations préventives dans la Marne

Dans la Marne, c'est la Vallée de l'Ardre qui est sous surveillance, à l'ouest de Reims. Depuis mercredi 14 juillet, les sapeurs pompiers ont procédé à près de 180 interventions. Les communes de Crugny, Courville et Savigny-sur-Ardres sont principalement touchées. A Crugny, 35 personnes ont été évacuées à cause des inondations et relogées indique la préfecture de la Marne tandis qu'à Courville

Des cumuls de pluie très importants

Plusieurs routes ont été coupées dans les secteurs de Fismes et Cormicy dans la Marne. Même chose dans les Ardennes, où de nombreuses routes sont coupées à cause des inondations ou de chutes d'arbres. Essentiellement dans le Vouzinois et dans le secteur de Rethel.

Selon Météo France, il est tombé par exemple mardi 13 juillet près de 63,5 mm d'eau à Montcheutin dans le sud des Ardennes, c'est à dire plus de 60 litres d'eau au mètre carré.