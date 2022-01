Crues : plusieurs routes coupées dans le Tarn-et-Garonne et le Gers

Le Tarn-et-Garonne et le Gers, tout comme six autres départements du Sud-Ouest, est placé en vigilances orange pour crues au moins jusqu'à ce mercredi à 6 heures du matin. La Garonne et ses affluents débordent en amont de Trescasses ainsi que sur les cours d'eau du Lannemezan. Même risque dans les vallées de l'Agout Thoré, de l'Aveyron, du Viaur et du Célé, ainsi que sur la Garonne aval. Au niveau de Castelsarrasin, l'eau atteint près de 5 mètres à 15 heures 30 ce mercredi, presque autant qu'en 2014.

Conséquence : dans le Gers, à l'Isle Jourdain, la bretelle de sortie de la RN124, vers Samatan est fermée dans le sens Toulouse-Auch.

Dans le Tarn cinq routes départementales sont coupées à la circulation :

RD 6 : Dieupentale - Verdun-sur-Garonne et pont sur la Garonne Verdun-sur-Garonne

RD 52 : le pont de Mauvers - Grisolles

RD 62 : Verdun-sur-Garonne - Comberouger

RD 63 : Angeville - Lavit-de-Lomagne

RD 113 à Maubec