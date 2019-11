Cumuls de pluies importants dans les deux Charentes depuis le début du mois de novembre

Charente-Maritime, France

Que d'eau ! On aurait presque oublié que la pluie rime souvent avec l'automne. Dans les deux Charentes, c'est d'ailleurs en novembre où les cumuls sont généralement les plus importants. Cette fois, avec le passage de la tempête Amélie, il est parfois tombé en trois jours, l'équivalent de plus d'un mois de pluie.

117 millimètres en trois jours à Passirac en Charente

Pour les deux Charentes, le cumul des précipitations est de 60 à 80 mm en moyenne, c'est 70 à 80% d'un mois de novembre habituel. Mais certaines communes ont enregistré une pluviométrie supérieure à un mois de novembre en trois jours, comme Saintes 110 millimètres, et Passirac en Charente avec 117 millimètres. Et ce n'est pas terminé. Il va continuer de pleuvoir toute la semaine, mais les cumuls seront moins importants que ce week end.

199 kilomètres / heures enregistrés à Royan en 1999 avec la tempête Martin

On sait également que dans les deux Charentes, avec le passage de la tempête Amélie, le vent a soufflé à 142 kilomètres / heure à la pointe des baleines sur l'Ile de Ré, et 130 kilomètres / heure sur l'ile d'Oléron, au phare de Chassiron. On est encore loin des 199 kilomètres / heure enregistrés à Royan en 1999 lors de la tempête Martin.