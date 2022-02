Cyclone Batsirai : 12 blessés légers à La Réunion, le "pire n'est pas passé" selon le préfet

Douze personnes ont été légèrement blessées à La Réunion depuis le début du passage du cyclone Batsirai à 200 km environ de l'île de l'océan Indien, qui est en alerte rouge cyclonique, a indiqué le préfet de La Réunion Jacques Billant lors d'un point presse ce jeudi matin à 6h. "Le pire n'est pas passé", selon lui, qui appelle les habitants à rester chez eux. Sur ces 12 personnes, 10 ont été intoxiquées au monoxyde de carbone, qui émane notamment des groupes électrogènes, un pompier a été électrisé au cours d'une intervention sur un feu de pavillon et une personne a été blessée par la chute d'un toit.

"À 7h (le cyclone) se trouvait à 205 km au nord de la Réunion. Il se déplace à la vitesse de 6 km/h sur une trajectoire ouest sud-ouest", a indiqué le préfet qui a estimé qu'il arrivera "au plus près de l'île dans le courant de la matinée, (...) à environ 180 km des côtes".

Les services de secours n'ont pas été beaucoup sollicités et ne sont intervenus que 25 fois. La cellule d'information du public a reçu 63 appels, dont 30 ce jeudi matin en trois heures, pour des demandes de conseils. Plusieurs axes routiers, dont la route du littoral entre Saint-Denis et la Possession, la RN5, la RD48 et le Radier du Ouaki à Saint-Louis. La préfecture a par ailleurs mis en place des coupures d'eau préventive qui impacte 30.000 personnes. 42.000 foyers étaient privés d'électricité ce jeudi à 8h selon EDF, qui a déjà réussi à rétablir le courant dans 32.000 foyers - 74.000 ont donc été impactés au total.

Vigilance en matière de crue et de montée des eaux

Par ailleurs, 15.000 foyers sont privés de connexion internet fixe, a indiqué le réseau Zeop à Réunion La 1ère, soit environ 15% de ses clients, en revanche le réseau mobile n'est quasiment pas impacté. Le préfet appelle "à l'extrême vigilance en matière de crue et de montée des eaux" car "le pire n'est pas passé" et que les pluies vont s'intensifier avec le passage de la queue du cyclone. Il précise que six cours d'eau sont en vigilance jaune et sont "susceptibles de passer en vigilance orange dans la journée" et invite les Réunionnais qui habitent près de ces cours d'eau à aller dans les centres d'hébergement.

"134 centres d'hébergement ont été armés par les communes en lien avec les sous-préfectures, ce qui représente 5.600 places disponibles actuellement, occupées par près de 200 personnes. Six centres de vie ont également accueilli quatre personnes nécessitant une assistance médicale permanente", a indiqué le préfet. Le préfet prévoit un retour à l'école lundi matin "pour des raisons évidentes de sécurité de la scolarisation des enfants" car ses services ne peuvent pas prédire quels seront les dégâts après le passage du cyclone.