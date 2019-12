Cyclone Belna : Mayotte placée en alerte rouge ce dimanche

Le cyclone Belna est attendu à proximité de Mayotte en fin de journée ce dimanche et l'île est placée en alerte rouge.

Le cyclone Belna passera à proximité de Mayotte ce dimanche 8 décembre 2019 en fin de journée. A partir de 16h, les mesures de confinement seront mises en place et les forces de secours procèdent à des évacuations, indique le préfet. La préfecture mahoraise appelle les habitants de l'île à être très vigilants et à se tenir informés. Toute circulation sera interdite, sauf autorisation spéciale et l'eau sera coupée (pour préserver le réseau). L'aéroport de Mayotte est fermé depuis ce dimanche matin.

Nous sommes exposés à des conséquences très sérieuses

Le cyclone Belna génère des vents à 200 km/h en rafales à la mi-journée. Le préfet Jean-François Colombet indique que le cyclone va "nous frôler" vers 19h heure locale, soit 17h, en métropole et ce "pour quelques heures". Le cyclone devrait passer à 80 kilomètres de Mayotte, mais la préfecture précise à Mayotte 1reque la marge d'erreur est de 50 kilomètres. "La zone la plus violente pourrait passer à 20 km de Petite-Terre. Ce qui signifie qu'avec la marge d'erreur des prévisions, nous sommes exposés à des conséquences très sérieuses", prévient le préfet.