D'importantes chutes de neige attendues dès 300 mètres sur l'Hérault

Un fort épisode de neige est annoncé dans la nuit de mercredi à jeudi dès 300 m d’altitude, notamment sur les secteurs de La Salvetat, l’Espinousse, l’Escandorgues et Le Caylar. Vingt centimètres de neige sont attendus. Les premières chutes dès 21 heures.

Des orages, vagues et risque de submersion sont prévus sur le littoral, de Sète à Valras.

Tout déplacement est fortement déconseillé sauf motif impérieux, en raison des conditions météorologiques et des consignes de confinement liées au COVID-19.

Le Département de l’Hérault aménage et sécurise plus de 4500 km de routes départementales. Malgré la crise sanitaire actuelle, il continue à assurer les meilleures conditions de circulation possible, notamment pour les déplacements des secours, des soignants et des activités essentielles.

Face à cet épisode neigeux tardif, le dispositif d’intervention hivernal a été réactivé. 40 techniciens du Département sont sur le pont dans la nuit de mercredi à jeudi et jeudi accompagnés de 20 camions déneigeuses et de 20 véhicules d’intervention.

Grâce à la collaboration permanente avec les services départementaux de Météo France, les interventions sont anticipées et les équipes réparties sur les secteurs les plus exposés : La Salvetat, les Monts d’Orb, Saint-Pons-de-Thomières, Le Caylar, Lodève, Ganges, Saint-Mathieu-de-Tréviers.

Dès 21h, les premières chutes de neige sont prévues, avant une aggravation dans la nuit. Le secteur littoral, de Sète à Valras, est concerné par de fortes précipitations, des orages et un risque de submersion.

Tout déplacement est soumis à une réglementation stricte dans le cadre du confinement. Toutefois, si vous devez conduire, utilisez des équipements spéciaux et privilégiez les grands axes.

Les itinéraires principaux sont salés en priorité. Malgré l’importance des moyens, toutes les routes départementales ne peuvent pas être traitées et dégagées en même temps.

Soyez vigilants ! Le sel sur la route n’agit pas immédiatement et en dessous de -6°C, il n’a plus d’efficacité.

Prudence : un seul véhicule en travers peut bloquer l’accès aux véhicules de salage et de déneigement