Dans l'Allier, des toitures éventrées après des chutes de grêle, la ville de Gannat particulièrement touchée

Encore une fois, un orage de grêle s'est abattu sur une partie du département de l'Allier ce mardi en fin d'après-midi. La commune de Gannat a été la plus touchée, avec des toitures de maisons éventrées.

Des dégâts matériels

On dénombre "une centaine d'interventions" ce mardi soir indique Véronique Pouzadoux, la maire de Gannat. Les pompiers ont surtout été appelés pour des opérations de bâchage. Plusieurs toitures de maisons ont été dégradées par de gros grêlons, "de la taille d'une boule de pétanque" précise l'élue, ce qui a provoqué des infiltrations. Alors que certaines habitations étaient encore fragilisées, suite au violent orage de grêle, survenu en juin 2022.

La maire de Gannat, Véronique Pouzadoux appelle ses administrés à ne pas monter sur les toits pour bâcher eux-mêmes leurs toitures. "Surtout pas de risque inutile, on appelle le 18 et si la ligne est occupée, on patiente". Dans une moindre mesure, les villes de Cusset et Vichy ont également été touchées par les chutes de grêle ce mardi soir.

Les quatre départements auvergnats, Allier, Puy-de-Dôme, Cantal et Haute-Loire ont été placés en vigilance orange aux orages ce mardi, par les services de Météo France.