Dans l'Hérault, la commune de Moulès et Baucels a enregistré ce dimanche un record national de chaleur

C'était l'endroit où il a fait le plus chaud en France ce dimanche. Météo France a relevé une température de 42,2 degrés à Moulès et Baucels. Mais selon le prévisionniste, cette température a ensuite été dépassée, ce lundi, dans une autre commune de l'Hérault, Siran, avec 42,3 degrés, soit 0,1 degré de plus qu'à Moulès et Baucels la veille.

À Moulès et Baucels, près de Ganges, le mercure s'était donc affolé ce dimanche 20 août 2023 pour atteindre la température de 42,2 degrés. Et ce n'est d'ailleurs pas la première fois qu'on y battait des records. Déjà, l'année dernière, la commune avait enregistré un record national avec 40,2 degrés... au mois de juin ! On commence donc à s'habituer à ces canicules désormais régulières.

Le maire de Moulès et Baucels, Daniel Célérier, ainsi que les services communaux, restent toutefois très attentifs à la façon dont la population traverse cet épisode. "Une grande partie de notre population est âgée", précise-t-il. On sollicite les personnes les plus vulbérables pour savoir si elles ont besoin de quelque chose. L'État nous avait demandé d'en faire la liste et on appelle donc chacun(e) individuellement pour évaluer la situation."

Ce lundi midi, dans les rues du village, il n'y a pas âme qui vive. Le thermomètre affiche déjà 41 degrés, et manifestement tout le monde reste enfermé.

Dominique, un jeune retraité, a d'ailleurs radicalement changé de rythme quotidien depuis le début de cette nouvelle vague de chaleur : "Le matin, je me lève vers 5h/5h30, je vais au jardin, et à partir de 11h j'arrête toute activité. L'après-midi, on a une véritable chape de plomb qui nous tombe dessus. Dimanche, c'est comme si on avait ouvert toute grande la porte d'un four à pizzas !"

À Moules et Baucels, et dans une bonne partie du département de l'Hérault, la prudence et la vigilance sont donc de mise jusqu'à la fin de la semaine, les températures devraient alors commencer à baisser.

