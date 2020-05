Dans le Gard, les fortes chaleurs flirtent avec un record de température !

Il a fait très chaud ce mercredi dans le Gard : la barre des 32 degrés a été dépassée dans certains endroits ! Les températures vont s'accentuer jusqu'à vendredi et flirter avec le record de mai 2001.

C'est l'été avant l'heure dans le Gard ! Ce mercredi 20 mai, le thermomètre a affiché 30,5 degrés à Nîmes et la barre des 32 degrés a été dépassée dans certains endroits du département. Ces chiffres sont anormalement élevés et se situent entre 7 et 9 degrés au-dessus des moyennes de saison.

Entre le Vidourle et la Vallée du Rhône, les 30 degrés ont largement été dépassés. Il a également fait très chaud dans le Piémont Cévenol et dans les hauteurs du départements. Les températures vont continuer à grimper jeudi 21 et vendredi 22 mai, de un à deux degrés supplémentaires. Mais le record de chaleur de mai 2001 devrait être difficile à battre : 34,7 degrés enregistrés dans le Gard à l'époque ! En 100 ans, il n'a jamais fait aussi chaud à Nîmes qu'à ce moment-là...