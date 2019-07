Dans le Loiret le risque de feux de végétation passe au niveau "exceptionnel" annoncent les pompiers

En raison de la canicule et de la sécheresse qui perdure, Météo France a classé le Loiret en "risque exceptionnel" face aux feux de végétation et de récoltes. C'est le niveau de risque le plus élevé. Un important feu de récolte s'est d'ailleurs déclaré ce mardi 23 juillet à Varennes-Changy

Orléans, France

Les pompiers du Loiret sont en alerte depuis le début de l'été, face à la sécheresse et à la canicule qui sévit particulièrement ces jours-ci, et qui devrait durer au moins jusqu'au jeudi 25 juillet. Mais ils sont désormais passés en risque "feux de végétation" exceptionnel, c'est le niveau le plus élevé. Et ce risque devrait être maintenu pendant plusieurs jours.

Nous partons plus nombreux sur le moindre départ de feu, pour éviter qu'il ne se propage

"Pour nous, cela implique des moyens supplémentaires en terme de véhicules incendie, lors des interventions" explique le commandant Thomas Flamant, le chef du Centre Opérationnel du Service d'Incendie et de Secours du Loiret, le Sdis. "Mais cela veut dire aussi que nous partons plus nombreux. Entre 15 et 20 pompiers sont mobilisés sur le moindre départ de feu, en ce moment, pour le contenir rapidement et éviter une propagation à d'autres types de végétation ou des bâtiments, car cela va très vite en ce moment".

300 hectares détruits depuis le mois de mai

Les pompiers du Loiret notamment mobilisés ce mardi à Varennes-Changy dans le gatinais, sur un important feu de récoltes, 17 hectares de chaumes ont brûlé. 18 engins sont sur place, et une cinquantaine de pompiers. Samedi 20 juillet, 60 hectares avaient été détruits à La Chapelle sur Aveyron.

Depuis le début de l'été, et surtout depuis le début des moissons, les départs de feu sont quotidiens dans le département, 300 hectares de végétation ont été détruits dans des incendies, depuis mai 2019.

Les massifs de la forêt d'Orléans fermés à la circulation

Rappelons que face à ce risque incendie important, l'Office National des Forêts a interdit une grande partie des massifs de la forêt d'Orléans à la circulation. Les pompiers rappellent les consignes de prudence : ne pas fumer à proximité de récoltes, surtout ne pas jeter de mégôts de cigarette en conduisant, et appeler le 18 ou le 112 dès que vous voyez un départ de feu.