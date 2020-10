Yohan Laurito, jeune chasseur d’orages amateur devenu expert-météo dans le Var

"J’aime ce que je fais et je le fais avec rigueur..." Voilà comment Yohan Laurito résume son parcours ! Passionné par la météo et plus particulièrement par les orages depuis l'enfance, le jeune Brignolais de 24 ans est devenu LA référence météo dans le département du Var. Autodidacte, il publie ses prévisions sur sa page Facebook Météo-Varoise, suivie par 72.000 personnes. Son entreprise conseille également une centaine de professionnels (viticulteurs, oléiculteurs, collectivités, ports…) et, depuis 2019, les pompiers du Var. Retour sur le parcours hors norme d'un jeune passionné !

Yohan Laurito se souvient précisément du jour où est née sa passion : "J'avais 4 ans, c'était le soir de Noël 2000... Il y a eu un gros orage sur Brignoles et la ville a même été inondée... C'est ce soir-là que tout a commencé..." Devenu chasseur d'orages à l'adolescence, sa passion empiète même sur son avenir professionnel : apprenti-boulanger, il lui arrive de ne pas se présenter au travail car la foudre est annoncée à quelques kilomètres !

Le jeune Brignolais a commencé sa carrière en photographiant les orages. - Yohan Laurito

A 16 ans, il établit ses premiers bulletins

Grâce à ses multiples observations et aux livres qu'il consulte frénétiquement, Yohan Laurito acquiert de solides connaissances en météorologie. En 2012, à 16 ans, il publie ses propres bulletins météo sur la page Facebook qu'il vient de créer. Deux ans plus tard, lors des inondations meurtrières de La Londe-les-Maures,"plusieurs milliers de personnes suivent ce week-end là mes publications. Mes prévisions météo étaient justes. Je commence alors à recevoir des propositions" se souvient le Brignolais. Après avoir convaincu ses parents, le prévisionniste amateur crée son entreprise en 2015.

Un réseau de 45 stations météo

Cinq ans plus tard, plus de 72.000 abonnés Facebook consultent les bulletins de Météo-Varoise. En novembre et décembre 2019, lors de nouvelles inondations dans le département du Var, les publications de Yohan Laurito comptabilisent jusqu'à un million de vues. Pour établir ses bulletins, le jeune homme s'appuie sur un réseau de 45 stations installées dans tout le département. Il poursuit également ses observations dès qu'un phénomène météo se présente.

Ses analyses sont envoyées quotidiennement à une centaine de clients, dont de nombreux domaines viticoles. A Taradeau, Sophie Courtois-Biancone, propriétaire des 35 hectares de vignes du Château Rasque, ne pourrait plus se passer des services de Yohan Laurito : "Une de ses stations-météo est implantée sur nos terres. Les prévisions sont donc très précises et cela nous apporte de la sérénité dans nos prises de décisions. _Notamment pendant la période des vendanges_. Savoir qu'il va pleuvoir dans les heures qui viennent permet de mieux nous organiser."

Suivi par 72.000 personnes sur Facebook, Yohan Laurito compte aussi une centaine de clients pour qui il établit quotidiennement des bulletins météo. © Radio France - Sophie Glotin

Sapeur-pompier volontaire au grade d'expert météo

En plus de la confiance des internautes et de ses clients professionnels, Yohan Laurito obtient celle des pompiers du Var. En 2019, le Service départemental d'Incendie et de Secours du Var sollicite ses compétences. "Yohan nous amène son analyse précise, fine et détaillée des phénomènes météo qui frappent le Var... que ce soit la pluie ou les risques incendies. Il nous alerte et nous conseille en permanence. Et nous pouvons _adapter au plus juste nos dispositifs_" explique le colonel Stéphane Farcy, chef du Pôle Opérations au SDIS 83.

Ce fut le cas il y a quelques semaines avec le passage de plusieurs tornades sur le Var. Annoncées trois plus tôt par Yohan Laurito, les pompiers ont prépositionné cette nuit là plusieurs équipes de sauveteurs aquatiques le long du littoral varois.