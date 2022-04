Dans les vergers et les vignes, l'inquiétude face aux températures négatives annoncées

Les agriculteurs constatent déjà des dégâts causés par le gel sur les vignes et les fruitiers ce dimanche, et l'inquiétude grandit alors que les températures vont rester en-dessous des normales saisonnières sur l'ensemble du territoire.

De la Charente aux Pyrénées-Atlantiques, le sud-ouest agricole de la France est déjà touché par les dégâts dus au gel sur les jeunes pousses, et tout le secteur agricole craint encore deux nuits "difficiles" à venir en France. "L'épisode de gel dans la nuit de samedi à dimanche a particulièrement touché la vallée de la Garonne, les Charentes, la Dordogne, jusqu'aux Pyrénées-Atlantiques avec des températures qui sont descendues à -2 et -3 degrés", selon Jérôme Despey, secrétaire général adjoint de la FNSEA.

Certaines stations de Météo-France dans l'Ouest et le Sud "ont battu leur record de froid pour avril", indique l'organisme de météorologie dans un tweet dimanche matin, avec des gelées parfois marquées. A Peyrolles-en-Provence dans les Bouches-du-Rhône, on a relevé -4,5 degrés, -5,1 à Bergerac en Dordogne ou encore -3,6 degrés à Albi dans le Tarn.

Le Sud-Ouest déjà touché ce dimanche

Dans la région du Sud-Ouest, les arbres fruitiers à noyaux mais aussi les pommiers dont la végétation venait de commencer à sortir ont été touchés. En Dordogne, les pruniculteurs ont veillé auprès de leurs vergers dans la nuit de samedi à dimanche. Il a fait jusqu'à -5°C par endroit, certaines prunes ont gelé. Nicolas Mortemousque, le président du Bureau interprofessionnel du pruneau a pu le constater ce dimanche matin dans son verger : "J'ai peur qu'on soit reparti comme l'an dernier, quand on a perdu deux tiers des prunes avec le gel. Les dégâts sont là, on prend en température ce qu'on a pris l'an dernier, un collègue sur Bergerac avait gelé à 100% l'an dernier avec -4degrés, cette année il est à -5 degrés", s'inquiète le pruniculteur installé à Beaumontois-en-Périgord.

Les vignes du sud-ouest aussi sont surveillées, notamment les cépages les plus précoces dans la région. En Gironde, les températures sont descendues sous les 0 degrés cette nuit, jusqu'à -4 sur certaines zones, ce qui met en difficulté les viticulteurs, qui étaient en lutte cette nuit pour éviter que les vignes ne gèlent. Pour l'instant pas de dégâts observés au château Smith Haut-Lafitte à Martillac nous dit le chef de culture Nicolas Poumeyrau : "nous ferons le point demain". Parce que les températures seront encore négatives dans la nuit de dimanche à lundi selon Météo France.

Dans le Centre et l'Est on se prépare pour les nuits à venir

Dans les régions viticoles du centre-est du pays comme le Chablis, très touché par les gels printaniers l'an dernier, les moyens traditionnels de lutte contre le gel ont été activés comme les tours anti-gel, le brassage du vent et l'aspersion des vignes. En 2021, un printemps précoce causant le début de bourgeonnement de la végétation avait été suivi d'un épisode de gel du 3 au 10 avril, causant de nombreux dégâts dans les vignes notamment. Dans les vergers berrichons aussi on s'organise pour faire face à l'épisode de froid attendu les nuits prochaines.

Même précautions en Alsace où les températures seront comprises entre -2 degrés et -9 degrés dans la nuit de ce dimanche à lundi. Les producteurs d'arbres fruitiers en pleine floraison se préparent à faire face. "Les plus menacés sont les producteurs de pêche, d'abricots, de cerises et de poires", détaille Philippe Jacques, conseiller arboriculture à la chambre d'agriculture d'Alsace. Leurs arbres en pleine floraison sont les plus vulnérables au froid. L'inquiétude est moindre du côté des producteurs de pommes et de prunes car toutes les fleurs n'ont pas encore éclos.