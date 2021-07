Dans les Vosges, les touristes cherchent désespérément le soleil

Il y a quelques semaines, les gendarmes des Vosges avaient lancé une alerte disparition pour retrouver le soleil. Une alerte qui pourrait encore être d'actualité tant cette météo pluvieuse marque le début de l'été et des vacances scolaires.

Pour les touristes il faut adapter les activités de loisirs et pour les professionnels, la patience est de mise alors que le poids des confinements et restrictions sanitaire se fait encore sentir.

Exemple sur le bord du lac de Xonrupt-Longemer dans les Vosges. Au camping verte vallée, dans la piscine couverte Cédric et Laure, venus d'Alsace "profite quand même de la chaleur et d'une baignade" alors qu'à l'extérieur les nuages recouvrent les cimes des sapins.

Quelques annulations

Alors que faire avec cette météo ? Anne-Lise et Sarah deux touristes belges prennent leur courage à deux mains et enchaînent les sorties à vélo malgré temps "on aime être à l'extérieur, ici c'est formidable même si il n'y a pas un grand soleil". Profiter des Vosges quelque soit les conditions météorologiques, c'est tout à fait possible parce que "ça finit toujours par passer" explique Annie "on vient depuis 25 ans et on a l'habitude l'important c'est que les petits-enfants s'occupent".

Au camping de la Verte Vallée, tous les touristes n'ont pas eu cette patience, plusieurs annulations ont eu lieu à cause de la pluie. Mais la direction garde le sourire, le camping est complet à partir de ce week-end. Le soleil n'a plus qu'à revenir.