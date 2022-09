Dans les Vosges, prolongation du niveau "d'alerte renforcée sécheresse"

Si la préfecture reconnait ce jeudi 29 septembre, une amélioration "sensible" de la situation relative à la sécheresse, elle prévient qu'elle maintient un certain nombre de mesures de restrictions jusqu'au 31 octobre.

Depuis le 18 juillet, le département des Vosges est placé au niveau "alerte renforcée sécheresse" en raison du manque d'eau cet été. Particuliers, entreprises et collectivités, nous sommes tous contraints au respect de mesures de restriction de l'usage de l'eau.

"Une situation inédite" avait alors expliqué le préfet Yves Séguy, à la mi-juillet, alors que ce type de restrictions n'intervenait qu'au début du mois d'août les années précédentes.

Prolongation des mesures jusqu'au 31 octobre

Ce jeudi 29 septembre, la préfecture des Vosges prévient qu'elle prolonge ces mesures de restrictions de l'usage de l'eau jusqu'au 31 octobre. Elle explique que "si les pluies du mois de septembre ont été bénéfiques, elles ont contribué à une amélioration sensible de la situation relative à la sécheresse dans le département des Vosges. Toutefois, malgré ces conditions météorologiques plus favorables, le déficit cumulé pendant la saison estivale impacte la période normale d’étiage automnale."

Des cours d'eau encore en-dessous des seuils

La préfecture vosgienne précise encore que "les débits des cours d’eau s’améliorent lentement, mais restent en dessous des seuils et six cours d’eau du réseau de surveillance ONDE (observatoire national des étiages), qui en compte trente-et-un dans le département, sont encore en situation d’assec. La ressource en eau reste fragile et l’épisode de sécheresse n’est pas terminé. "

Les mesures de restrictions correspondantes restent en vigueur et les contrôles vont se poursuivre, préviennent les autorités. Les arrêtés sont consultables dans les mairies et sur le site de la préfecture des Vosges.