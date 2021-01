Bilan météo en Berry : 2020, année la plus chaude depuis le début des relevés à Châteauroux et Bourges

2020, l'année la plus chaude jamais enregistrée en Berry. C'est ce que confirme l'association Météo Centre qui a réalisé un bilan météorologique des douze derniers mois. Chaleur, douceur et déficit pluviométrique sont les éléments marquants de cette "compilation" météo.

Le réchauffement climatique est aussi une réalité en Berry. Alors que Météo France a confirmé que l'année 2020 a été la plus chaude que la France ait connu depuis 1900, les données collectées par les bénévoles et passionnés de l'association Météo Centre montrent que cette année a été aussi la plus chaude enregistrée en Berry depuis le début des mesures des stations météo de Châteauroux-Déols et Bourges. Implantée sur le site de l'aéroport depuis 1967, la station Météo France de Châteauroux réalise des relevés depuis 1893, celle de Bourges depuis 1945. Le président de Météo Centre, Olivier Renard confirme : " Comme pour le reste, 2020 aura été une année particulière d’un point de vue météorologique dans le Berry. Elle restera, en effet, dans les mémoires comme très chaude et sèche sur nos contrées malgré deux mois plus frais et des périodes très humides et/ou agitées. Il nous reste maintenant à voir ce que 2021 nous réserve ! "

A Châteauroux, sur l'ensemble des douze mois de 2020, on enregistre une moyenne de 13,4°C, soit une augmentation ("anomalie") de 1,6°C par rapport à la "norme", période de référence comprise entre 1981 et 2010. Sur Bourges, une température moyenne de 13,7°C a été enregistrée en 2020, en hausse d'environ 2°C. Une année chaude et sèche. A Châteauroux, il est tombé 640 mm de précipitations, soit un déficit pluviométrique de 13%. Sur Bourges, celui-ci atteint 15% si l'on s'en réfère toujours à "la norme".

L'année météorologique en Berry, mois par mois

Janvier

Châteauroux : 6,7°C (moyenne du mois) +2,4°C (par rapport à la "norme") ; pluviométrie : 35,1 mm (-41%) ; ensoleillement : 96,3 h (+34%)

Bourges : 6,9°C (+2,9°C) ; pluviométrie : 47,5 mm (-16%) ; ensoleillement : 95,3 h (+40%)

Janvier 2020 aura été un mois très doux, très ensoleillé et sec voire très sec localement. Le 16 janvier, un pic de douceur exceptionnel est enregistré : 17.6°C à Villegouin, 17.2°C à Saint-Michel-en-Brenne, 16.5°C à Châteauroux, 16.2°C à Issoudun, 15.8°C à Culan, 15.2°C à Bourges.

Février

Châteauroux : 8,9°C (+3,9°C) ; pluviométrie : 51,2 mm (+5%) ; ensoleillement : 112,1 h (+22%)

Bourges : 8,8°C (+4°C) ; pluviométrie : 72,5 mm (+39%) ; ensoleillement : 104,3 h (+18%)

Bilan : un mois très doux et humide malgré un ensoleillement généreux. Un mois aussi marqué par le vent : à Bourges, 6 jours avec des rafales supérieures à 80km/h dont 3 supérieures ou égales à 90km/h. À Châteauroux, 7 jours avec des rafales supérieures à 80km/h dont 5 supérieures ou égales à 90km/h et 1 jour avec des rafales supérieures à 100km/h..

Mars

Châteauroux : 8,9°C (+0,8°C) ; pluviométrie : 50,4 mm (-3%) ; ensoleillement : 169 h (+9%)

Bourges : 9,1°C (+1,1°C) ; pluviométrie : 47,1 mm (-11%) ; ensoleillement : 174,5 h (+16%)

Un mois de mars doux ensoleillé mais relativement sec. Evènements marquants : Tempêtes Léon (1er) et Norberto (5) avec de bons cumuls de pluie sur la première semaine (parfois l’équivalent de 2 à 3 semaines de pluie en 36h).

Avril

Châteauroux : 13,7°C (+3,3°C) ; pluviométrie : 56,3 mm (-14%) ; ensoleillement : 238,5h (+34%)

Bourges : 14,4°C (4°C) ; pluviométrie : 31,8 mm (-49%) ; ensoleillement : 250,2h (+42%)

Un mois d'avril très chaud pour la saison, sec à très sec et très ensoleillé. Une période particulièrement douce en milieu de mois (plus de 24°C dans le Sud du Cher, à Beddes le 15 avril par exemple). Ce mois est également marqué par les premiers orages et des phénomènes venteux dans l’Indre le 30 avril, notamment à Lothiers.

Mai

Châteauroux : 15,3°C (+0,9°C) ; pluviométrie : 99,2 mm (+35%) ; ensoleillement : 286,1h (+37%)

Bourges : 16,3°C (+1,9°C) ; pluviométrie : 63,2 mm (-20%) ; ensoleillement : 288,5h (+37%)

Un mois de mai chaud pour la saison avec des précipitations hétérogènes mais un ensoleillement très généreux. De nombreux orages en début de mois (1 au 11) et un pic de chaleur le 21 mai (29.5°C à Lucay-le-Libre, 30.2°C à Levroux, 28.1°C à Etrechet, 28°C à Châteauroux, 27.8°C à Vierzon, 27.5°C à Culan)

Juin

Châteauroux : 17,3°C (-0,5°C) ; pluviométrie : 63,2 mm (+15%) ; ensoleillement : 196,4h (-7%)

Bourges : 18,1°C (+0,4°C) ; pluviométrie : 57,7 mm (-5%) ; ensoleillement : 194,3h (-14%)

Premier mois dans les normales de l’année du côté des températures, plutôt humide bien qu’hétérogène. L' ensoleillement est inférieur à Mai et Avril. A noter des orages parfois forts localement et un pic de chaleur le 2 juin : Levroux 30.4°C, Les Bordes 30.2°C, Bourges : 29.7°C, Lucay-le-Libre : 29.6°C, Saint-Michel-en-Brenne : 29.3°C, Châteauroux 29°C, Vierzon : 28.6°C

Juillet

Châteauroux : 20,8°C (+0,6°C) ; pluviométrie : 2,4 mm (-96%) ; ensoleillement : 306,6h (+32%)

Bourges : 21,4°C (+1,2°C) ; pluviométrie : 3,8 mm (-94%) ; ensoleillement : 312,8 h (+31%)

Un mois chaud, ensoleillé et très très sec dans le Berry. Des pics de chaleur son enregistrés les 9, 19, 20, 27, 30 et 31. Le 31/07 : 41.2°C à Sancoins, 40.1°C à Gron, 39.5°C à Beddes, 39.3°C aux Bordes, 38.7°C à Bourges, 38.1°C à Châteauroux, 36.9°C à Villegouin.

Août

Châteauroux : 21,9°C (+1,9°C) ; pluviométrie : 26,6 mm (-53%) ; ensoleillement : 227,9h (-3%)

Bourges : 22,2°C (+2,3°C) ; pluviométrie : 51,9 mm (-6%) ; ensoleillement : 238,3h (+2%)

Chaud ! très chaud et sec ce mois d'août en Berry, même si l'ensoleillement est dans les normes. Evénements marquants : canicule du 6 au 12 août (40°C dépassés) et des orages parfois forts le 9 et du 11 au 13.

Septembre

Châteauroux : 18,4° C (+1,8°C) ; pluviométrie : 36,7 mm (-43%) ; ensoleillement : 208,3h (+10%)

Bourges : 18,7°C (+2,3°C) ; pluviométrie : 37,7 mm (-37%) ; ensoleillement : 223,7h (+20%)

Très chaud pour un mois de septembre (plus chaud que juin…) , sec et ensoleillé avec de fortes chaleurs les 4, 14 et 15 septembre. 14 septembre : 37.2°C à Issoudun, 36.9°C à Colombiers, 36.1°C à Châteauroux, 35.8°C à Avord, 35.2°C à Culan. Des pluies soutenues les 27 et 28 septembre : 32.6mm en 48h à Chassignolles, 23.3mm à Bourges, 14.9mm à Châteauroux.

Octobre

Châteauroux : 12,3°C (-0,5°C) ; pluviométrie : 108,8 mm (+47%) ; ensoleillement : 71,3h (-44%)

Bourges : 12,3°C (-0,4°C) ; pluviométrie : 125 mm (+74%) ; ensoleillement : 67,7h (-46%)

Octobre aura été le deuxième mois de l’année frais, humide et peu ensoleillé. Evénements marquants : la Tempête Alex le 03 : 93km/h à Avord et Châteauroux, 82km/h à Etrechet et 78km/h à Bourges. Premières gelées blanches les 12, 18 et 19. Pic de douceur le 21 : 25.1°C à Dun, 24.5°C à Sancoins, 24.1°C à Châteauroux, 23.5°C à Bourges et des orages a compagnes de grêles le 22 et 23.

Novembre

Châteauroux : 9,7°C (+2,2°) ; pluviométrie : 19,1 mm (-71%) ; ensoleillement : 142,3h (+79%)

Bourges : 9,9°C (+2,5°C) ; pluviométrie : 19,5 mm (-70%) ; ensoleillement : 139,5 (+93%)

Encore un mois très doux pour la saison et à nouveau très sec et très ensoleillé. Des records de douceur sont enregistrés à Avord : +16.2°C le 2/11 (ancien record du 01/11/1968), Bourges : +14.2°C le 2/11 (ancien record du 01/11/1968). C'est aussi le mois des premières gelées le 4 ; gelées parfois fortes entre le 20 et le 30 novembre

Décembre (non définitif)

Châteauroux : des températures environ supérieurs de 2°C ; pluviométrie : 91,8 mm (+36%) ; ensoleillement : +30%

Bourges : des températures environ supérieurs de 2°C ; pluviométrie : 77,6 mm (+14%) ; ensoleillement : - 25%

Un mois de décembre très doux et très humide dans l’ensemble. Météo Centre a relevé jusqu'à 17.4°C à Beddes, 17.1°C à Culan, 16.9°C à Bourges et Châteauroux. Le dernier mois de cette année est marqué le 27 décembre par le passage de la tempête Bella, accompagnée de vents forts : 99km/h à Bourges, 96km/h à Avord, 95km/h à Châteauroux, 88km/h à Préveranges.

Données issues des stations Météo France (Châteauroux, Bourges, Avord, Préveranges, Sancoins), compilées par Météo Centre. Autres données provenant de l’association Météo Centre.