De fortes chaleurs annoncées, des registres sont ouverts dans les communes pour les personnes "vulnérables"

Les prévisionnistes annoncent une hausse des températures précoce cette semaine en Meurthe-et Moselle et dans les Vosges, jusqu'à 35 voire 36 degrés ce samedi. Communes et préfecture de Meurthe-et-Moselle appellent chacun à la plus grande vigilance.

Dès ce mercredi, le thermomètre grimpe et il risque de grimper encore jusqu'à ce week-end. Selon les prévisions météorologiques le maximum pourrait atteindre samedi de 35 à 36 degrés dans la région.

La Métropole du Grand Nancy rappelle "pour éviter les accidents, adoptez les bons réflexes", comme de boire de l'eau très régulièrement et de se mettre au frais.

La préfecture de Meurthe-et-Moselle évoque les registres disponibles dans les communes pour les "personnes les plus vulnérables", "personnes âgées de 65 ans et plus, les personnes de plus de 60 ans reconnues inaptes au travail, les personnes adultes handicapées ". Il s'agit ici de permettre aux mairies d'assurer une surveillance renforcée de ces habitants et de "faire intervenir des services sanitaires et sociaux "si besoin. Les personnes inscrites sont "contactées régulièrement par les services de la mairie y compris le week-end et jours fériés".

