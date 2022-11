De fortes pluies attendues lundi dans le Gard, l'Hérault et les Bouches-du-Rhône

Les habitants de l'Hérault, du Gard, et des Bouches-du-Rhône, doivent s'attendre à de fortes pluies ce lundi 14 novembre. E n cours de matinée, des orages vont se produire sur le piémont de l'Hérault, avant de se décaler en plaines en cours de matinée en débordant sur l'ouest du Gard. En milieu de journée, ces orages concernent le sud du Gard puis le sud des Bouches-du-Rhône.

Jusqu'à 100 voire 130 mm, principalement dans le sud du Gard

Les orages les plus forts seront accompagnés de rafales autour de 80 à 90 km/h et localement de grêle. Les averses associées peuvent être fortes, généralement autour de 50 à 70 mm en peu de temps, sur l'épisode les cumuls sont autour de 40 à 60 mm localement 100 à 130mm. "On ne peut pas exclure un risque de stationnarité, indique le Préfet de la zone de défense et sécurité Sud, dans ce cas les cumuls peuvent être supérieurs et les orages forts pourraient toucher davantage l'intérieur du Gard. Dans ce cas localement on peut atteindre 130 à 150mm, principalement sur l'est de l'Hérault et le sud du Gard".

Météo France place le département du Gard en vigilance jaune orages, pluie et inondations, à partir de 10h et pour le reste de la journée de lundi.