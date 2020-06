De fortes pluies ce matin, trois départements bretons en vigilance orange

Les trombes d'eau ont commencé en Bretagne en ce jeudi matin. Finistère, Morbihan mais aussi désormais Côtes d'Armor sont en vigilance orange depuis 6 heures. On attend un mois de pluie en quelques heures. Michel Aïdonidis de Météo France à Brest Guipavas, estime qu' "on va atteindre les 40 à 60 mm d'eau, avec même 70 mm et plus localement".

Un épisode qui est suivi de près depuis plusieurs heures par les prévisionnistes.

Pour le moment, les pompiers de la région n'ont reçu aucun appel lié aux fortes pluies.