De fortes précipitations orageuses attendues à partir de dimanche entre Gard et Lozère

Les premières pluies devraient débuter samedi en fin d'après-midi entre le Languedoc et les Cévennes. Elles se renforceront dimanche et dureront jusqu'à lundi. Météo France prévoit des cumuls de pluie de plus de 100 millimètres pour les Cévennes gardoises, lozériennes et ardéchoises.

Un épisode cévenol se prépare, il devrait éclater dimanche et durer jusqu'à lundi matin. Ce vendredi 1er octobre, Météo France voit arriver des premières pluies instables dès samedi soir entre Languedoc et Cévennes. La journée de dimanche devrait être grise et pluvieuse, et de la pluie encore dans la nuit de dimanche à lundi. Météo France prévoit, du dimanche 3 octobre 2h du matin au lundi 4 octobre 2 heures du matin, au moins 50 millimètres de précipitation sur la quasi-totalité du Gard et la moitié Est de la Lozère. Les cumuls les plus élevés, plus de 100 millimètres, sont prévus sur une bande Sud-Nord entre les Cévennes gardoises, lozériennes et ardéchoises.

Cet épisode cévenol en préparation est toutefois encore un peu lointain pour des précisions fines de la part de Météo France. Des incertitudes demeurent. Sera-t-il purement cévenol ou aura-t-il une composante méditerranéenne ? A cette heure, Météo France prévoit des cumuls de pluviométrie inférieurs à 50 millimètres pour le sud du Gard, sous la ligne Sommières-Arles. Et même de moins de 30 millimètres sur l'extrême pointe sud, le Grau du Roi. Si un développement méditerranéen apparaît, ces prévisions pourraient être modifiées