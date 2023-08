De fortes rafales de vent attendues dans la nuit de samedi à dimanche sur le littoral picard

Des rafales de vent pouvant aller jusqu'à 90 km/h sont attendues sur le littoral picard ce samedi soir et dans la nuit menant à dimanche. En cause : la dépression Antoni, qui arrive du sud de l'Angleterre et pourra s'accompagner de fortes pluies.

La vigilance devra être de mise sur la côte picarde ce samedi soir, entre vents forts, pluie et grandes marées. © Radio France - Céline Autin Quand une tempête en chasse une autre ! Après le passage de Patricia en milieu de semaine , c'est au tour de la dépression Antoni de perturber la météo dès ce samedi soir sur le littoral picard. Des rafales de vent pouvant aller jusqu'à 90 km/h vont balayer la côte picarde, mais aussi celle du Pas-de-Calais et de la Seine-Maritime, dans la soirée de samedi et dans la nuit. "Les pluies au passage de ce coup de vent pourront être soutenues", avertit Météo France sur ses réseaux sociaux. ⓘ Publicité Météo France place la Somme en vigilance jaune aux vents à partir de 18H ce samedi, face à cette dépression Antoni venue du sud de l'Angleterre. Autre vigilance jaune à partir de ce samedi soir minuit : celle pour vagues-submersions. "Un passage en orange n'est pas envisagé", écrit encore Météo France. La vigilance doit être d'autant plus de mise que les grandes marées arrivent dans la nuit de samedi à dimanche. "Il convient de rester vigilant pour la marée haute de samedi à dimanche compte-tenu du coefficient de marée de 97", indique par exemple la mairie de Mers-les-Bains.