De fortes rafales de vent dans la nuit de dimanche à lundi en Bretagne

Finistère, France

Le pont de l'Iroise à Brest est déconseillé aux motos, poids-lourds, remorques, caravanes et fourgons depuis dimanche soir... Il faut dire que le vent souffle fort depuis plusieurs heures, et ces véhicules pourraient se déporter à cause des rafales.

Il n'y a pas de liaison vers les îles de Sein, Ouessant et Molène ce lundi matin avertit la compagnie Penn-ar-Bed.

Infoclimat a enregistré des rafales particulièrement fortes sur la pointe bretonne :