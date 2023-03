De forts coups de vents annoncés sur le littoral de Vendée et de Loire-Atlantique

Le temps sera perturbé et venteux cette nuit et ce vendredi sur la majeure partie du territoire, selon les prévisions de Météo-France. La circulation est déjà perturbée sur le pont de Saint-Nazaire. Nantes ferme ses parcs et jardins à compter de vendredi matin.